L’almanacco del 28 gennaio 2021

E’ il 28° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 337 giorni.

Santi del giorno

San Tommaso d’Aquino (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Carlomagno (Imperatore)

San Giuliano di Cuenca (Vescovo)

Sant’Emiliano di Trevi (Vescovo)

San Tommaso d’Aquino è il protettore di accademici, fabbricanti di matite, librai, studenti, teologi.

Etimologia

Tommaso, deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Nome di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso, noto pricipalmente perchè dubitò della Resurrezione di Gesù.

L’onomastico può essere festeggiato il 28 gennaio con San Tommaso d’Aquino oppure il 3 luglio in memoria di San Tommaso Apostolo.

Il nome Tommaso è ancora oggi particolarmente popolare in Italia: è presente da oltre 10 anni tra i 15 nomi per neonati più utilizzati. La variante inglese Thomas è molto popolare nei paesi anglofoni, soprattutto nel Regno Unito dove è stabilmente nella top 10 dei nomi usati per i neonati inglesi.

Proverbio del giorno

Quando canta il picchio di gennaio, tieni a mano il pagliaio.

Aforisma del giorno

Un musicista che suoni sempre la medesima corda è ridicolo. (Orazio Flacco)

Accadde Oggi

1985 – Registrata We Are the World

Sei nato oggi?

Spesso combatti tutta la vita per un ideale. Autorevolezza e senso pratico possono fare di te un ottimo politico ma anche portarti a ruoli di responsabilità nel mondo dell’industria. Gli amici rappresentano una parte importante della tua vita e contribuiranno ad allietare il tuo matrimonio e la tua vita familiare.

Celebrità nate in questo giorno

1971 – Mario Biondi

1980 – Nick Carter

1978 – Gianluigi Buffon

Scomparsi oggi

1972 – Dino Buzzati