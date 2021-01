Esenzione ticket: c’è tempo fino al 31 marzo

In ottemperanza alle direttive nazionali, la Asl di Salerno ha prorogato fino al prossimo 31 Marzo la possibilità di richiedere l’esenzione ticket, per motivi di reddito o legate ad una patologia cronica o rara, su prestazioni ambulatoriali o farmaceutiche.

Chi è già presente negli elenchi esenzione non deve effettuare alcun’altra domanda (fermo restando che ne abbia conservato il diritto). Chi invece ne fa richiesta per la prima volta non deve recarsi agli sportelli della Asl, ma far pervenire istanza via indirizzo e-mail ordinario alla Posta Elettronica del proprio Distretto Sanitario di residenza.

Alla richiesta dovranno essere allegate copia fronte/retro della propria carta di Identità e copia fronte/retro della Tessera Sanitaria. La Asl farà poi pervenire al mittente copia provvisoria (in formato Pdf) del certificato Esenzione Ticket.

I codici di esenzione (legati al reddito) visualizzabili dal medico prescrittore e assegnati in automatico dal Sistema TS, sono i seguenti: E00; E01; E02; E03; E04; E10; E11; E12; E13; E14