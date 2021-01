Castellabate: Domenico Di Luccia presenta la candidatura a sindaco

Domenico Di Luccio rompe gli indugi, conferma ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Castellabate e annuncia per sabato 30 gennaio una conferenza stampa in programma alle ore 18.30 all’hotel Punta Licosa.

“E’ stata una decisione convinta – dice l’ex assessore – maturata con grande senso di responsabilità, ma animata da una grande ambizione: dare a Castellabate un progetto di respiro europeo.

Per farlo, occorre avere i piedi ben piantati a terra ma anche la capacità di guardare lontano, di gestire il nostro presente in modo efficace per programmare un futuro sostenibile, moderno e innovativo.

Castellabate deve essere ambiziosa ma anche consapevole dei problemi quotidiani della nostra comunità”.

Domenico Di Luccia si sofferma anche sullo stato emergenziale attuale: “Il Covid sta danneggiando la nostra economia e il nostro tessuto sociale, ci troviamo a dover affrontare emergenze nuove, in un panorama difficile, incerto e complesso – osserva – Amministrare il futuro del territorio richiederà un gesto di grande responsabilità sia da parte della futura giunta sia dei cittadini, nel ruolo di elettori: partecipate in modo attivo, portate le vostre idee e chiedeteci di più. Perché il futuro lo faremo ripartire solo noi,

Ognuno di noi”.

“E questa è la ragione principale della mia candidatura: costruire con voi il nostro futuro”, conclude.