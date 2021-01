Santa Marina: 6,5 milioni per la messa in sicurezza del Bussento

SANTA MARINA. Il Comune di Santa Marina è risultato beneficiario di risorse per la messa in sicurezza e in particolare la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Bussento.

I fondi arrivano dal Ministero dell’Ambiente; in Campania solo 5 i comuni destinatari di finanziamenti.

A Santa Marina ben 6,5 milioni di euro.

“Una grande soddisfazione per me e per tutta l’amministrazione, un’opera indispensabile per la salvaguardia del nostro amato paese ma anche per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche che attraversano Policastro Bussentino: rete ferroviaria, SS18, Cilentana e Bussentina”, dice Fortunato.

“Rinnovo i ringraziamenti a tutti gli organi competenti che hanno sostenuto questa mia battaglia per la tutela e la crescita di questo territorio.

Il fiume Bussento è una delle più grandi ricchezze del Golfo ma senza adeguati lavori di prevenzione può diventare un pericolo serio per tutti i cittadini – conclude – Presto avvieremo l’iter per iniziare tutte le procedure affinché prima dell’estate possano iniziare i lavori”.