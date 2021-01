L’almanacco del 27 gennaio 2021

E’ il 27° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 338 giorni.

Santi del giorno

Sant’Angela Merici (Vergine, Fondatrice)

Sant’Elvira (Martire)

San Domiziano di Melitene (Monaco)

San Gilduino (Diacono di Dol)

San Giuliano di Le Mans (Vescovo)

San Teodorico di Orleans (Vescovo)

San Vitaliano (Papa)

Santa Devota (Martire in Corsica)

Etimologia

Elvira, Si distinguono due diverse origini. Si pensi derivi dall’ebraico Elbirah con il significato di “tempio di Dio” o dal nome spagnolo di origine germanica Elvira, derivato dall’antico Gelvira (gail “allegro” e wers “amica”).

Proverbio del giorno

Guardati dalla primavera del gennaio.

Aforisma del giorno

Il desiderio di accrescere la saggezza e la scienza fu la prima rovina del genere umano. (M. de Montaigne)

Oggi è

Giorno della Memoria

Accadde Oggi

1945 – Liberato il lager di Auschwitz

Sei nato oggi?

Sei forte, coraggioso e non esiti ad impegnarti per difendere un’idea, una causa o chi è più debole di te. Grazie a queste doti sei circondato da molti amici. Nella professione (avvocatura, attività sociali, politica) sei votato all’indipendenza. In amore chiedi e dai la massima sincerità. Non sempre però trovi un partner degno di fiducia e, in questo caso, scegli tranquillamente la solitudine.

Celebrità nate in questo giorno

1756 – Wolfgang Amadeus Mozart

1960 – Heather Parisi

Scomparsi oggi

2010 – J.D. Salinger

1967 – Luigi Tenco

1922 – Giovanni Verga

1901 – Giuseppe Verdi

2009 – Mino Reitano