Agropoli: uno skatepark nel parco Liborio Bonifacio

AGROPOLI. Era il 2017 quando un gruppo di giovani lanciò una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di realizzare uno skatepark. Circa 500 le firme raccolte e presto la loro proposta diventerà realtà. Nel progetto di riqualificazione del parco pubblico Liborio Bonifacio, infatti, è previsto proprio uno skatepark per potersi allenare ed eventualmente organizzare competizioni in varie discipline, dalla Bmx o allo skate.

Ad oggi i giovani praticano queste attività in strada, con tutti i pericoli che ne conseguono. Proprio questo era stato evidenziato nella petizione del 2017:

“Nel caso lo skatepark ad Agropoli fosse realizzato, molti ragazzi potrebbero divertirsi senza dar fastidio a nessuno, visto che per strada persone e vigili si lamentano. Ne gioverebbe anche l’economia del posto, considerato che in provincia di Salerno non è attivo neanche uno skatepark”, si leggeva nella raccolta firme.

Il progetto che interesserà il parco pubblico avrà un costo di circa 250mila euro. L’area di via Taverne sarà sottoposta ad un importante intervento di restyling che porterà anche ad un incremento delle aree verdi.