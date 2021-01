Torchiara: si programmano lavori su strade e Palazzetto

TORCHIARA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Farro, sta programmando nuove opere pubbliche sul territorio comunale. L’occasione è offerta dai fondi messi a disposizioni dal Governo. In particolare il Ministero dell’Interno, al fine di favorire gli investimenti, garantisce risorse per la progettazione di opere relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, efficientamento energetico di edifici pubblici, investimenti sulle strade.

Torchiara parte proprio da quest’ultima opportunità: l’Ente, infatti, ha predisposto uno studio di fattibilità per la manutenzione delle arterie comunali che prevede una spesa di circa 300mila euro.

Il secondo progetto è relativo ad opere di manutenzione, adeguamento, efficientamento energetico e completamento del Palacilento. In questo caso la spesa è di 500mila euro.

Si punta ad ottenere finanziamenti ministeriali per riuscire ad ottenere i fondi necessari per poter completare l’iter progettuale.