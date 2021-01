Capaccio: problemi sulla linea ferroviaria, treni in ritardo

Problemi alla linea ferroviaria in prossimità della stazione di Capaccio Roccadaspide. Dall’1:05 sulla linea Salerno – Battipaglia – Sapri, il traffico è rallentato per un inconveniente tecnico alla linea.

Nonostante il guasto si sia presentato questa notte è tutt’ora in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Problemi sulla linea ferroviaria: i disagi

La società ha reso noto che al momento si registrano rallentamenti fino a 15 minuti. I convogli in viaggio questa notte, invece, hanno fatto registrare rallentamenti fino a 60 minuti.

Entro questa mattina, comunque, i problemi saranno risolti.