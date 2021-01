Sassano: oggi campagna di screening su alunni e personale scolastico

Al via a Sassano la campagna di screening SAFE SCHOOL PROJECT per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 negli istituti scolastici.

Organizzata dall’amministrazione comunale, la campagna coinvolge, da oggi, lunedì 25 gennaio, gli alunni ed il personale docente e non di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale.

Saranno effettuati, gratuitamente e su base volontaria, tamponi antigenici i cui esiti saranno disponibili dopo poche ore dalla loro realizzazione.

“Con lo screening miriamo – dichiara il sindaco Domenico Rubino- sia ad aprire le scuole in sicurezza sia a mantenerle aperte nel tempo. Nelle scorse settimana avevamo fatto richiesta agli enti preposti di realizzare i test, ma per velocizzare il tutto abbiamo poi deciso di intervenire autonomamente organizzando le giornate di screening impiegando operatori e risorse comunali”.

SAFE SCHOOL PROJECT prende il via oggi con la sospensione delle attività scolastiche e l’effettuazione dei primi test presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” secondo il seguente calendario: inizio ore 9.00 personale docente e non docente; ore 10.00 alunni delle prime classi; ore 11.00 alunni delle seconde classi; ore 12.00 alunni delle terze classi.

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente martedì, 26 gennaio.

La campagna di screening continuerà nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli alunni e del personale docente e non della scuola dell’infanzia e della primaria.