Oroscopo: Acquario, in amore aumentano le perplessità

Ariete – Siate cauti di fronte ad una proposta di collaborazione che non vi convince. Affetti tormentati.

Toro – Cercate di migliorare e aggiornate la vostra preparazione professionale. In amore vi sentite più sicuri.

Gemelli – Nel lavoro evitate scontri diretti, anche se siete sicuri di avere ragione. Batticuore improvviso.

Cancro – La situazione nel lavoro è confusa e complessa: non sbilanciatevi. Successo in amore, durerà.

Leone – È un momento difficile ma le esperienze insegnano sempre qualcosa. Buone possibilità in amore.

Vergine – Con pazienza riuscirete a realizzare i vostri progetti di lavoro. In amore vi sentite frustrati.

Bilancia – Nel lavoro tutti i nuovi progetti sembrano bloccati. Evitate parole grosse con chi vi ama.

Scorpione – Una vostra proposta verrà accettata da un superiore che crede in voi. Alti e bassi in amore.

Sagittario – Impegnatevi e le vostre aspettative non saranno deluse. In amore fate troppi pasticci: rischiate.

Capricorno – Non lasciatevi sgomentare per improvvisi ostacoli. Dubbi ingiustificati in amore.

Acquario – La fortuna sarà dalla vostra parte e vi converrà afferrarla. In amore aumentano le perplessità.

Pesci – Non lasciatevi prendere la mano dalla voglia di fare. Caos nei rapporti sentimentali.