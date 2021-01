Gennaro Maione: “Non sarò candidato a sindaco di Vallo”

VALLO DELLA LUCANIA. E’ stato per tre mandati primo cittadino di Ceraso e per questo, alle prossime amministrative, Gennaro Maione non potrà essere ricandidato.

Ecco perchè diversi rumors lo davano in corsa per la circa di sindaco di Vallo della Lucania dove si andrà al voto la prossima primavera.

Una ipotesi che però il diretto interessato ha smentito categoricamente nel corso dell’intervista realizzata per la rubrica di InfoCilento “Question Time” (leggi qui).

“Non sarò candidato a sindaco di Vallo della Lucania – conferma Gennaro Maione – A Ceraso darò il mio contributo e dirò la mia affinché questo lavoro importante che abbiamo realizzato in questi anni e che ci è stato riconosciuto prosegua”.

“Sono stato eletto tre volte sindaco a Ceraso – ricorda l’amministratore cilentano – e ad ogni elezione ho preso più consenso della volta precedente. Non posso dimenticare la testimonianza di affetto e di stima dei miei cittadini”.

Pertanto l’ipotesi Vallo della Lucania è esclusa. Ma Gennaro Maione, seppur non in prima persona, lavorerà ancora per Ceraso provando ad avviare un percorso che anche dopo di lui prosegua nel segno della continuità.