Ascea: prosegue l’iter per il museo di Velia

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha dato il via libera al protocollo d’intesa con il Parco Archeologico di Paestum e Velia/Ministero dei Beni e elle a Attività Culturali e del Turismo. Si punta così alla valorizzazione del Parco Archeologico di Elea-Velia e dell’area di accesso nord-sud del sito archeologico, con l’obiettivo di concretizzare la realizzazione del “sistema Museo Velia”.

L’amministrazione comunale da tempo è impegnata ad aprire una fase nuova e concreta nelle politiche relative al patrimonio culturale di Velia, che comprenda appunto a realizzazione di un museo.

La svolta si è avuta nei mesi scorsi quando il Comune di Ascea ha acquisito al patrimonio comunale un fabbricato con annessa area limitrofa posto in località Velia, in una zona antistante il Parco Archeologico di Elea-Velia che si punta proprio ad adibire a museo. Non solo: è in fase di acquisizione al patrimonio comunale anche un altro fabbricato adiacente a questa zona e anch’esso potrà servire allo scopo

Di qui la stipula di un accordo con il Parco Archeologico che rappresenta un ulteriore passo per la realizzazione del museo.