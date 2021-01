Agropoli, possibilità di allaccio gratuito alla rete del metano

E’ in programma giovedì 28 gennaio la conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra il Comune di Agropoli e l’Amalfitana Gas che fornisce la possibilità ai cittadini di allacciamento gratuito alla rete del gas metano e all’installazione dei relativi misuratori. L’appuntamento è alle ore 10,30 presso l’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli.

Saranno presenti: il sindaco della Città di Agropoli, Adamo Coppola; il geometra Vincenzo La Braca, l’ing. Alberto De Flammineis e l’arch. Maria Teresa Mazzitelli, rispettivamente direttore tecnico, direttore dei lavori e amministratore di Amalfitana Gas.

L’obiettivo del Comune è quello di garantire risorse per quanti vorranno allacciarsi alla rete del metano, mentre per coloro che hanno già provveduto a pagare, sarà garantito un rimborso. Un’esigenza nata dal fatto che le spese di allaccio alla rete risultano eccessive soprattutto in questo periodo per numerose utenze e così quello che doveva essere un servizio importante per la comunità ha avuto un riscontro minore rispetto a quanto inizialmente immaginato.