Agropoli: doppia transazione, Comune paga debiti

AGROPOLI. Si arriva ad un transizione con la società Ecoambiente. Il Comune di Agropoli verserà 213mila euro in 24 rate. Si tratta di un debito che l’Ente era chiamato a pagare per gli anni 2014 – 2015.

La società partecipata della Provincia di Salerno, per un periodo presieduta anche dall’agropolese Mario Capo, si occupa del ciclo dei rifiuti e in particolare della gestione di discariche, stir e siti di stoccaggio presenti nel comprensorio salernitano.

La Ecoambiente nei mesi scorsi ha notificato prima il decreto ingiuntivo e poi l’atto di precetto per una cifra che tra spese, interessi e imposta di registro superava i 200mila euro. A settembre scorso, quindi, è arrivato il pignoramento dell’importo totale, intanto arrivato a 213mila euro.

Il Comune di Agropoli è riuscito ad arrivare ad un accordo e pagherà la cifra totale in 24 mesi. La prima rata sarà pagata non oltre il 30 gennaio ed è pari a poco meno di 9mila euro. Nelle scorse settimane il consiglio comunale aveva riconosciuto il debito fuori bilancio.

Questo non è l’unico atto transattivo stipulato dal Comune di Agropoli che risulta debitore di ulteriori 78mila euro con la società di servizi Gda di Polla. In questo caso il pagamento avverrà in due rate da versare in due anni. La vicenda era al centro di una vertenza che ha visto il l’amministrazione agropolese soccombere.