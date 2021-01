VIDEO | Panta Rei: focus su ristorazione e wedding

Matrimoni rinviati ma più spesso annullati in attesa di tempi migliori. Il settore del wedding è ormai fermo da mesi a causa della pandemia. Un momento difficile non solo per i locali che ospitano le cerimonie, ma anche per tutte le attività che vivono grazie a questi eventi: dai fiorai ai fotografi, dalle pasticcerie ai negozi di bomboniere.

Di questo e di altro abbiamo parlato con Luigi Acanfora del Gruppo Acanfora Hotel e Resort e con Tonino Chiacchiaro della Tenuta Le Trabe.

