Palinuro, scuole medie in aula nell’ex Casa Canadese

Anche a Centola i bambini da domani torneranno a scuola come in gran parte della Campania. Per alcuni di loro ci sarà anche una novità. Svolgeranno l’attività didattica presso la ex Casa Canadese. I lavori erano i niziati quasta estate e sono ternimati questo weekend. Il sindaco Carmelo Stanziola ha accolto diversi genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che si erano resi promotori della richiesta di avere uno spazio proprio presso la ex canadese da adattare ad aule scolastiche in attesa che i lavori di rifacimento del plesso di Palinuro, “Publio Virgilio Marone” fossero terminati.

Il sindaco Stanziola ha mantenuto l’impegno e consegnato ai ragazzi degli spazi ampi ed adeguati dove fare lezione. Precedentemente gli studenti delle medie erano costretti a fare lezione di pomeriggio.

Una volta terminati i lavori della scuola l’ala riattata a plessso scolastico diverrà un centro socio culturale per i ragazzi del posto.