Montecorice: arriva il wifi gratuito

L’amministrazione comunale di Montecorice ha individuato i punti dove installare gli hotspot wifi gratuiti all’interno del territorio comunale. Nello specifico, l’Ente aveva partecipato al progetto della Commissione Europea “Wifi4eu – wifi gratuito per gli europei”, l’iniziativa che promuove il libero accesso alla connettività Wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Ciò ha permesso di ottenere voucher per 15mila euro per la realizzazione di hotspot per la connessione ad internet.

Sono state individuate 12 aree per l’installazione delle postazioni per il wifi. Si tratta delle seguenti aree:

Agnone: via Marina Nuoca e via Capitello;

Porto: contrada San Nicola a Mare,

Montecorice: via Gabriello Piccirilli,

Parcheggio Spiaggia: via Arena,

Giungatelle: via Giungatelle,

Ortodonico: Piazza Torre,

Cosentini: strada provinciale Agnone-Perdifumo,

Fornelli: strada provinciale Fornelli-Montecorice,

Cosentini: via Scipione Landulfo,

Case del Conte: via Arena,

Zoppi: contrada Zoppi,

Rosaine.