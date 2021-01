Agropoli: tre antenne di telefonia in località Marrota

AGROPOLI. Tre antenne telefoniche in località Marrota. Il Comune di Agropoli dovrà decidere se dare il via libera all’installazione di nuovi impianti sulla collina che sovrasta l’area dove sorgono lo stadio comunale e l’ospedale civile di. La richiesta è arrivata dalla Wind Tre, che punta così a potenziare i suoi servizi sul territorio. Le antenne sorgerebbero in un’area agricola già oggetto di studi da parte della compagnia telefonica.

L’obiettivo è installare un palo di circa 21 metri su cui andrebbero poi collocate le antenne.

Negli anni scorsi anche altre compagnie provvidero ad installare antenne telefoniche al fine di migliorare la rete. Ultima la Tim che posizionò un impianto in località Fuonti.