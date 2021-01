In vigore trattato contro armi nucleari: nel Cilento campane a festa

CASTELNUOVO CILENTO. Alle 12 di oggi anche a Castelnuovo Cilento le campane hanno suonato a festa. Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW).

Proprio per annunciare la partenza di un percorso di pace diverse diocesi e comuni aderenti a Mayors For Peace, hanno scelto di di far suonare le campane a stormo.

Una scelta non casuale. Le campane in tutti i territori hanno scandito lungo i secoli le ore della vita quotidiana e i momenti straordinari della vita gioiosa e dolorosa di singoli e comunità, con linguaggi che tutti comprendevano. Sono state, le campane, strumento di convocazione nei momenti di maggior pericolo per la popolazione, ma anche annunciatrici di festa nei momenti gioiosi delle comunità. Di qui la scelta di farle suonare ancora per annunciare la festa per un nuovo percorso di pace.

Il Comune di Castelnuovo Cilento, oltre ad aderire all’associazione Mayors for Peace, sostiene anche la campagna “Italia, ripensaci”, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, Campagna Senzatomica e Mayors for Peace.

La firma del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari è stato firmato nel 2017 con il voto favorevole di 122 paesi.