Book of Ra: una delle slot più apprezzate di sempre

Gli amanti delle slot e delle attrazioni tipiche da casinò la conosceranno sicuramente: Book of Ra è una delle slot più richieste sul mercato videoludico. Stiamo parlando di uno dei giochi che Novomatic ha esportato in quasi tutto il mondo nel giro di pochi anni. Sono almeno un’ottantina i Paesi in cui i giocatori possono perdersi tra le atmosfere sognanti offerte da un’avventura dal gusto esotico. Le tematiche della slot richiamano infatti gli scenari dell’Antico Egitto, oltre che il senso del mistero. La trama è molto semplice: il compito è quello di reperire un libro mitologico dedicato a una divinità solare, capace di garantire ricchezza a chi lo troverà.

Dal punto di vista tecnico, Book of Ra si caratterizza per delle grafiche sempre colorate e sfiziose. Anche il comparto sonoro è molto apprezzato tra i giocatori e si sposa perfettamente con l’ambientazione egizia. La variante tradizionale della slot conta cinque rulli e nove linee di pagamento, mentre la versione “Deluxe” si compone di cinque rulli e dieci linee. I giocatori devono creare un collegamento con un minimo di tre a un massimo di cinque simboli uguali, partendo da sinistra. Naturalmente, non mancano i simboli speciali e in questo caso il più agognato di tutti non poteva non essere il Libro di Ra, ma anche il Faraone e lo Scarabeo vanno in soccorso degli utenti. Se si ottiene un minimo di tre simboli bonus si accede a un gioco bonus.

E le vincite? Molti giocatori cercano di capire come vincere alla slot Book of Ra e la percentuale di successo che sfiora il 98% è maggiore rispetto a quella di altre slot, che hanno una media dell’80%. Sotto questo aspetto, Book of Ra risulta alquanto generosa e non sono state poche le vincite importanti conquistate negli anni. D’altro canto, lo slot presenta pure una “modalità rischio” che consente di guadagnare il doppio della vincita se l’equivalente di quest’ultima viene rigiocato subito dopo.

Book of Ra è sicuramente una slot di successo che è entrata con pieno merito nella storia dei casinò, facendo la fortuna di numerose sale e di diverse piattaforme di gambling, che la includono sempre nei loro palinsesti. Chissà che in futuro anche slot di questo tipo non possa essere influenzate dalla “virtual reality”, garantendo esperienze di gioco molto più avvincenti e immersive. Nel mondo dei videogiochi sono attesi più titoli che sfrutteranno la VR a breve e nel caso di Book of Ra fiondarsi in Egitto tra decine di piramidi sarebbe senz’altro suggestivo. Forse sarebbe azzardato sostenere che Book of Ra sia la slot per eccellenza o la migliore in assoluto nel settore del casinò, tuttavia alcune software house hanno cercato spesso di creare slot simili, ma senza mai riuscire ad avvicinarsi al successo del gioco originale.

Se si parla di Antico Egitto, Book of Ra la fa da padrona. In ogni caso, i palinsesti si rinnovano in continuazione sia per attirare nuovi giocatori sia per non spegnere l’entusiasmo in quelli più navigati, il che significa che prima o poi anche Book of Ra avrà bisogno di una svecchiata. A questo punto, non ci resta che aspettare. Se c’è già un’idea dietro l’angolo, deve essere per forza rivoluzionaria.