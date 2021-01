ROCCADASPIDE. Comune programma interventi di messa in sicurezza del territorio. L’occasione è offerta dai fondi messi a disposizione dal Governo che garantiranno la redazione di progetti relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché ad investimenti di messa in sicurezza di strade. Per il 2020 sono stati stanziati 85 milioni, ben 128 milioni per il 2021.

L’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, punta a due interventi. Il primo riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico in località Doglie Terzerie. Lo studio di fattibilità approvato prevede una spesa di quasi 1 milione di euro.

Il secondo intervento, invece, interessa il reticolo idrografico del Vallone Terraforte – Isca. Quest’ultimo studio di fattibilità era già stato approvato negli anni scorsi ma è stato necessario aggiornare il quadro economico. Costo circa 2,1 milioni di euro.