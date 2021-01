Covid, ad Aquara al via gli screening sulla popolazione

Da domani, venerdì 22 gennaio a domenica 24 gennaio, sarà eseguito ad Aquara, uno screening Covid-19 con test antigenico rapido, su base volontaria di tutta la popolazione. I concittadini che dovessero risultare positivi, fanno sapere dall’Amministrazione comunale retta dal sindaco, Antonio Marino, saranno contattati immediatamente per tutte le procedure del caso. Lo screening, organizzato dal Comune, avverrà con la collaborazione dei medici di base. Per gli ultraottantenni per chi è impossibilitato ad uscire di casa, sarà disponibile un servizio a domicilio o drive in, nel pomeriggio di domenica.

Nel caso non fosse possibile completare lo screening entro domenica, saranno organizzate nuove date la settimana successiva. Le operazioni saranno effettuate a cura dell’infermiere Tullio Andresano e dell’Oss Maria Martino. Protezione e Servizio Civile assicureranno il rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti.

Questo il calendario degli appuntamenti:

– Venerdì 22 gennaio: ore 9:00-12:00 presso l’ex asilo della Vittoria. Personale docente e ATA e, su base volontaria accompagnati dai genitori, gli alunni della scuola secondaria di primo grado con il dott. C.Doddato; dalle 15:00 alle 17:00: solo i pazienti assistiti dal dott. G. D’Angelo; ore 17:00-18:30 screening dedicato ai commercianti.

– Sabato 23 gennaio: ore 9:00-12:00 presso l’ex asilo in viale della Vittoria: solo i pazienti assistiti dal dott. N.Gigliello; ore 15:00-17:00 screening ai cittadini residenti nella frazione Mainardi e i pazienti assistiti da altri medici.

– Domenica 24 gennaio: ore 9:00-12:00 presso l’ex asilo in viale della Vittoria: solo i pazienti assistiti dal dott. M.Scorzelli. Dalle ore 15:00 in poi disponibile il servizio drive in e/o a domicilio per cittadini ultraottantenni e impossibilitati ad uscire di casa (gradita la prenotazione presso il Comune).