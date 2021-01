Cilento: ecco i vincitori del premio “Mille Mani per un sorriso”

Nonostante l’emergenza covid, si è tenuta ed è giunta al termine la V^ edizione del Concorso “Mille mani per un sorriso”, dedicato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Cilento Verde Blu per valorizzare la manifestazione di solidarietà “La Vacanza del Sorriso”, dedicata ai bimbi con patologie oncologiche.

Il concorso aveva l’obiettivo di suscitare negli allievi degli istituti scolastici del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e di tutta Italia, la riflessione, lo studio e la ricerca, sulle azioni ed i comportamenti pro-sociali, nonché, il fine di infondere lo spirito di condivisione e cooperazione, la propensione all’altruismo ed alla generosità, il sentimento di empatia, la predisposizione a superare i problemi ed a porre le basi per un mondo migliore.

Il Premio “Mille mani per un sorriso” ha coinvolto studenti e docenti nella realizzazione di lavoretti che simboleggino tematiche sociali. Quest’anno il tema del concorso era “Siamo tutti sulla stessa barca. Solidarietà e partecipazione aiuteranno la navigazione”.

Per la categoria scuola primaria – classi prime, seconde e terze, sono saliti sul podio Giovanni Salato della scuola primaria di Santa Maria di Castellabate; secondo posto per Carmen Spinelli e Michelina Di Paola dell’IC di Castellabate; terzo per Lidia Rosamilia (IC Pollica), Alessia Peiu (Ic Castelcivita) e Alice Migliorino (Scuola Pinto Vallo della Lucania). Premio ad Honorem a Maria Antonietta Tuso (Pinto). Per le classi quarte e quinta hanno trionfato Chiara Basile e Miriam Auricchio (rispettivamente Scuola Primaria San Marco e Scuola Prima Capaccio). Secondo premio a Vincenzo Leo (Pinto) e Sarah D’Alessandro (IC San Marco Agropoli). Terzo premio ad Osvaldo Pietro Bruno (Montecorice), Federica Palladino (Scuola Vannulo di Capaccio) e Vincenzo Andrea Gallo (Perdifumo). Peremio ad Honorem per gli studenti dell’IC di Castellabate Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Santis, Francesca Di Biasi, Xenia Martuscelli Africa, Sara Pisano.

Per le prime medie sul podio Alessia Russo (Salenro), Federica Marino (Ogliastro); Pasquale Cavallo (Trentinara), Michele Nese (ogliastro); Anna Maria Brancato e Amira Pepe (Roccadaspide), Maria Verrone (San Marco di Castellabate). Per le seconde Alessia Marandino (Capaccio), Domenico Trancone (Salerno); Jole Verdevalle (Cicerale), Ainett Faiella (Salerno); Dennis Torrusio (Ogliastro), Sara Liguori (Trentinara). Per le terze, infine, Giulia Milite (Salerno); Anna Michela Immerso (Rutino), Francesca Pecoraro (Salerno); Carme De Simone (Salerno), Paola Pia Cecere (Ogliastro).

Il Concorso “Mille mani per un sorriso”, si è arricchito anche di un importante riconoscimento artistico: il Premio Speciale “Mariana Salierno”. Il premio speciale è dedicato ad una meravigliosa bambina che, assieme alla sua famiglia, fu beneficiaria della Vacanza del sorriso, ammalatasi di una grave malattia nel 2012 e scomparsa nel 2017. Mariana era una bambina bellissima, dolce e tenera, ma, la natura non gli aveva donato solo queste caratteristiche, bensì, anche l’arte del disegno. Le sue elaborazioni grafiche diventavano man mano sempre più dettagliate, sempre più numerose, sempre più avvincenti e pregevoli, a testimonianza del suo innato ed evidente talento artistico. L’arte pittorica accompagnerà e sosterrà Mariana nel suo percorso di cura.

Gli organizzatori della Vacanza del Sorriso, in accordo e unitamente alla famiglia Salierno, hanno voluto istituire, alla sua memoria, il “Premio Speciale Mariana Salierno”, che diventa un prestigioso riconoscimento inserito nel Concorso artistico solidale Mille mani per un sorriso, All’assegnazione del Premio Mariana Salierno, è stata abbinata una borsa di studio per il suo assegnatario. Quest’anno vincitori sono stati Alessia Marandino (Capaccio), Domenico Troncone (Salerno), Giulia Milite (Salerno), Alessia Russo (Salerno), Federico Marino (Ogliastro Cilento), Chiara Basile (Santa Maria), Miriam Auricchio (Capaccio), GIovanni Salato (Santa Maria)