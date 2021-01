L’almanacco del 20 gennaio 2021

E’ il 20° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 345 giorni.

Santi del giorno

San Sebastiano (Martire)

San Fabiano (Papa e Martire)

San Neofito di Nicea (Martire)

San Vulstano di Worcester (Vescovo)

Sant’Ascla (Martire)

Sant’Eutimio (Abate)

Santa Eustochia (Smeralda) Calafato di Messina)

San Sebastiano è il protettore di arcieri, atleti, tappezzieri e vigili urbani.

Etimologia

Sebastiano, “Sebastòs”, termine greco indicante un uomo “augusto, venerabile”, era già presente a Roma con la forma latinizzata “Sebastianus”. In epoca imperiale, era un appellativo destinato ai personaggi più illustri.

Proverbio del giorno

San Sebastiano, la primavera è ancora lontano.

Aforisma del giorno

L’ambizione è come lo spazio: non ha limiti. (Proverbio)

Accadde Oggi

1752 – Iniziano i lavori alla Reggia di Caserta

Sei nato oggi?

Sei molto anticonformista e combatti tenacemente qualsiasi forma di pregiudizio. Le tue battaglie in difesa dei diritti individuali e della libertà ti procurano molta ammirazione e hai ottime possibilità di riuscita nel campo giuridico, politico o sindacale. In amore sei molto fortunato e le tue relazioni sono in genere assai gratificanti, ma questo non basta per farti rinunciare alla libertà che ami tanto.

Celebrità nate in questo giorno

1920 – Federico Fellini

1958 – Lorenzo Lamas

1945 – Gianni Amelio

Scomparsi oggi

1993 – Audrey Hepburn

1984 – Johnny Weissmuller

2014 – Claudio Abbado