Capaccio Paestum, al via lavori in località Laura

CAPACCIO PAESTUM. Sono partiti stamattina i lavori di regimentazione delle acque meteoriche nell’area antistante la chiesa in via Pagliaro della Madonna in località Laura.

Si tratta del secondo dei cinque interventi al via in questi giorni. “L’attenzione di un’amministrazione comunale si vede anche in interventi piccoli che, però, risolvono fastidiosi disagi – spiega il sindaco Franco Alfieri – Una questione annosa che si risolverà con un lavoro rapido e semplice. Una risposta anche alle persone che ci hanno dato fiducia perché sappiano che laddove c’è bisogno ci siamo e arriveremo dappertutto”.

Nei giorni scorsi ha preso il via la sistemazione dell’area di pertinenza dell’oratorio di San Vito, a Capaccio Scalo.

Nei prossimi giorni è prevista l’apertura del cantiere di regimentazione delle acque meteoriche in località Santa Venere, in via Mario Napoli e via del Tuffatore. Infine, lunedì 25 gennaio parte a Capaccio Capoluogo l’intervento di rifacimento muro e sistemazione dell’area Case cadute.