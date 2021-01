Cannalonga programma interventi di messa in sicurezza del territorio

CANNALONGA. Al via l’iter progettuale per interventi di messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico. Il Comune punta ad ottenere risorse da parte del Governo. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha stanziato risorse per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. I finanziamenti serviranno per le attività di progettazione.

L’Ufficio Tecnico Comunale aveva già redatto uno studio di fattibilità per eseguire taluni interventi che interesseranno le aree più a rischio del territorio. Il costo è di quasi 870mila euro. Di questi 584mila euro serviranno per i lavori; la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione.

La progettazione costerà poco più di 51mila euro ed è questa la cifra che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Laurito, punta ad ottenere grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno.