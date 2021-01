Ad Agropoli una nuova colonnina per le auto elettriche

AGROPOLI. Una nuova colonnina per le auto elettriche ad Agropoli. Il comune cilentano nel 2018 è stato il primo del comprensorio a far installare sul proprio territorio una stazione EVO (Electric Vehicle Only) per la ricarica di auto elettriche. L’installazione avvenne il 15 marzo di tre anni fa nel parcheggio sottostante il municipio di Agropoli. La rete di stazioni elettriche era stata ideata e progettata da Convergenze.

Proprio l’azienda di Capaccio Paestum è pronta ora a raddoppiare con una seconda stazione di ricarica da posizionare in località Mattine una delle aree in maggiore espansione del territorio agropolese.

Il progetto EVO nasce dall’idea di voler incentivare la mobilità eco-sostenibile e di fornire, anche in assenza di un contratto post pagato, un nuovo servizio in considerazione del flusso turistico che caratterizza le zone del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, oggi ancora non completamente servite da tali infrastrutture.

La colonnina di ricarica ha al suo interno una connessione hotspot, che la localizza con immediata facilità e la rende fruibile da chiunque voglia ricaricare il proprio veicolo. Proprio questa peculiarità la rende differente da quanto già presente sul territorio nazionale.

Il turista che utilizza l’auto elettrica, ad esempio, è abituato a programmare le proprie vacanze pianificando il percorso spostandosi laddove sia possibile ricaricare la propria auto: esistono dei portali con tutte le stazioni di ricarica possibili, in Italia e in Europa.

Utilizzare le colonnine EVO è semplice e immediato, attraverso lo smartphone o tramite una Card dedicata, garantendo quindi a chiunque ne abbia bisogno, un facile accesso alla ricarica.