A Sicignano degli Alburni arrivano i nonni civici

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Arriva il bando per i “nonni civici”. Il Comune alburnino, allo scopo di stimolare l’impegno degli Anziani e di favorirne l’integrazione sociale, ha attivato il progetto rivolto a tutti i cittadini di Sicignano degli Alburni di età compresa tra 60 e 75 anni.

La domanda, in carta semplice, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sicignanodeglialburni.sa.it o via pec al seguente indirizzo: protocollo.sicignanodeglialburni@asmepec.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità e degli allegati previsti ed indicati nell’avviso.

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail o pec, la domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

La domanda, secondo il modello allegato al suddetto avviso, va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno: 4 febbraio 2021.

I nonni civici si occuperanno di sorveglianza presso le scuole e le aree verdi, manutenzione, vigilanza durante le iniziative di carattere culturale, religioso, biblioteche, auditorium, spazi ricreativi e di aggregazione, l’utilizzo di aree verdi per attività autogestite dagli anziani, vigilanza durante il mercato, controllo dei flussi di spettatori durante le manifestazioni.