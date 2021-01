Trema la terra: terremoto con epicentro Salvitelle

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 8.31 di questa mattina con epicentro Salvitelle. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 16 km ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Tra i comuni più vicini all’epicentro Auletta, Pertosa, Caggiano, Buccino, Petina e Polla. In molti nel Vallo di Diano e Tanagro hanno avvertito movimento tellurico seppur in modo lieve, ma per fortuna non si registrano problemi a persone o cose.

Nella notte un altro terremoto era stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad Anzi, in provincia di Potenza. In questo caso la profondità è stata di 42 chilometri e la magnitudo di 3.5.

Nei giorni scorsi altre scosse, tutte per fortuna di lieve entità, erano state registrate in Campania, in particolare nell’area flegrea, al confine tra Avellino e Salerno e nel beneventano.