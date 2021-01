Tir bloccato nelle stradine di Laureana, necessaro l’intervento di autogru

E’ stato necessario l’intervento delle autogru dei vigili del fuoco per riuscire a sbloccare un tir che era rimasto bloccato tra le stradine di Laureana Cilento. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. Il mezzo pesante, con targa dell’est Europa, forse tratto in inganno dal navigatore, era finito in una stradina del comune di Laureana rimanendovi bloccato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Poco hanno potuto fare i soccorritori per liberare il mezzo.

E’ stato necessario l’intervento di autogru per riuscire a sbloccare il tir che soltanto 24 ore dopo è riuscito a riprendere il suo viaggio.