Rutino, al via i lavori per la fibra ottica

RUTINO. Nuovi servizi per la comunità di Rutino. Prendono il via, infatti, i lavori per la fibra ottica. Garantirà internet veloce per l’utenza colmando un gap con altre comunità limitrofe.

“Nella visione di sviluppo e di qualificazione che stiamo portando avanti con determinazione, impegno e tanta passione, oggi prende corpo un altro dei tanti progetti che riteniamo di fondamentale importanza per lo sviluppo funzionale del nostro territorio”, spiega il sindaco Giuseppe Rotolo.

La fibra consentirà connessioni internet e dati fino a 1 gigabyte (circa 50 volte più veloce dei collegamenti attualmente possibili nel nostro comune).

“Un grande passo avanti”, spiega Rotolo, che consentirà: collegamenti in videoconferenza di alta qualità agli studenti; connessioni al passo con i tempi per le imprese che potranno confrontarsi adeguatamente sul web; reali e concrete possibilità per applicare la telemedicina; la visione di televisioni via cavo e tanto altro.

“Insomma, un passo concreto e imprescindibile verso il prossimo futuro”, conclude il primo cittadino.