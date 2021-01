Castel San Lorenzo: aderisce a “I Borghi più belli d’Italia”

Il Comune di Castel San Lorenzo, ha deciso di aderire a “I Borghi più belli d’Italia”, promossa dalla Ser Servizi Srl.

Lo scopo è quello di valorizzare il patrimonio di storia, arte, cultura ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri del Cilento.

Giuseppe Scorza, punta così a promuovere l’immagine del territorio di Castel San Lorenzo attraverso due pagine del mensile “I Borghi più belli d’Italia”, interamente dedicate al comune cilentano.

L’adesione comporta un costo complessivo di circa 1000 euro.

In questo modo sarà possibile pubblicizzare il borgo e le sue peculiarità ad un vasto pubblico di amanti dei piccoli centri e potenziali turisti. Una iniziativa che può essere importante per rilanciare anche in chiave turistica il Comune dopo l’emergenza covid.