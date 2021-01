Serie D/I: Rinviata per neve Rende – Santa Maria

È stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Rende e Santa Maria originariamente in programma domani allo stadio Lorenzon del centro calabrese. Non sono stati i casi COVID questa volta a determinare la scelta del Dipartimento Interregionale della FIGC, bensì le avverse condizioni climatiche.

Le basse temperature di questi ultimi giorni hanno infatti regalato uno scenario suggestivo dal punto di vista scenografico con il campo di gioco completamente imbiancato, così come il resto della città, causa l’abbondante nevicata sulla Calabria.

A questo punto della stagione diventano due le partite in meno per il Santa Maria di Esposito, ricordiamo infatti che deve, al momento in cui vi scriviamo, essere ancora fissata la data di un altro recupero, quello contro il Troina.