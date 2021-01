Sapri: positiva bambina. Un decesso a Polla

Una bambina risultata positiva al covd e due casi sospetti questa mattina sono arrivati all’ospedale Immacolata di Sapri.

Per la bimba è già stata accertata la positività per gli altri due si attende l’esito del tampone che arriverà nelle prossime ore.

Per tutti è stato già disposto l’isolamento ed è partita la ricostruzione della catena dei contatti.

Nella città del Golfo di Policastro salgono così a 9 i positivi; in questa seconda fase della pandemia anche 95 guariti e purtroppo un decesso.ù

Intanto nel Vallo di Diano, a Polla, è deceduto questa mattina un 75 enne affetto da covid. Era ricoverato da tempo nel reparto Covid dell’ospedale “Luigi Curto”