Castelnuovo Cilento punta sulla mobilità sostenibile

CASTELNUOVO CILENTO. Il Comune cilentano punta a favorire la diffusione dell’uso di auto elettriche sul territorio. Come? Attraverso l’installazione di infrastruttura per la ricarica di tali veicoli.

A tal proposito sono state approvate le linee guida finalizzate a disciplinare il diritto a occupare il suolo pubblico per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Individuate le aree per una postazione di ricarica, ognuna con due punti: in piazza Castello al Capoluogo, presso il parcheggio del municipio, in piazza ferrovia a Velina, presso il Mercato coperto a Velina, presso i giardini pubblici di Vallo Scalo.

Chi ha intenzione di installare un’infrastruttura di ricarica avrà la concessione d’uso del suolo per 12 anni, prorogabili per altri 5 (a titolo gratuito). Le domande potranno essere presentate presso l’ufficio tecnico comunale secondo apposito modello disponibile sul sito dell’Ente.