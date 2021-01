Meteo: freddo in arrivo dalla Russia, dove nevicherà? Ecco le previsioni per Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Ci attendono giorni pienamente invernali. Aria molto fredda dalla Russia si è messa in moto verso sud e riuscirà a coinvolgere il nostro Paese nel week end. Nel frattempo un minimo di bassa pressione si formerà sul Tirreno comportando precipitazioni anche sul Cilento con nevicate a quote via via più basse col passare delle ore.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento Vallo di Diano e Alburni per la giornata di oggi.

Al mattino nubi in graduale aumento con precipitazioni a partire dalle zone costiere. Nevicate inizialmente intorno ai 1000m ma in rapido calo fino ai 400m in serata.

Temperature in sensibile calo. Venti in rinforzo da quadranti settentrionali.