Dalla Regione fondi per i Forum dei Giovani di Cilento e Vallo di Diano

Fondi per i Forum dei giovani di Cilento e Vallo di Diano. Arriveranno grazie al Bando “Giovani in Comune”. Nei giorni scorsi la Regione Campania ha approvato gli elenchi dei beneficiari.

Le risorse erano state messe a disposizione ormai tre anni fa per attivare la partecipazione istituzionale dei giovani. I Forum hanno potuto presentare, di concerto con i comuni, programmi relativi a politica e sport, tempo libero, educazione, cultura, creatività, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, lotta alla violenza e alla delinquenza, lotta alla discriminazione, accesso ai diritti.

Ci sono anche dei Forum dei Giovani del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni tra i beneficiari.

Quarto in graduatoria e primo in Provincia di Salerno, quello di Auletta che ottiene circa 15mila euro per il progetto intitolato “Conservare la memoria in un ecosistema sicuro. 15mila euro per “I giovani e lo sviluppo sostenibile” di Laurino, altrettanti per “Protagonismo giovanile e sviluppo aree interne” presentato dai giovani di San Pietro al Tanagro.

E ancora: risorse per “Viviamo Stella” presentato dal Forum di Stella Cilento, “Giungano Giovane” (Giungano), “Forum Pro Future” (Caselle in Pittari), “Take Path – rigenerare beni comuni e benessere” (Cuccaro Vetere).

E’ stato richiesto un chiuarimento istruttorio per le proposte di Castelcivita e Teggiano.

Esclusi i progetti di Felitto e Montesano sulla Marcellana.