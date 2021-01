Castellabate, al via screening per il rientro a scuola

Il sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri, ha firmato l’ordinanza n. 4 del 15 gennaio 2021 nella quale ha disposto la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza dal 18 al 23 gennaio per la scuola dell’infanzia e di tutte le classi della scuola primaria. Tale decisione è scaturita dalla volontà dell’Amministrazione comunale, considerata la complessità e la delicatezza del momento, di poter procedere ad uno screening graduale e gratuito, su base volontaria, degli alunni e del personale docente e non docente dell’I.C. di Castellabate. Un’organizzazione complessa che verrà portata avanti con gradualità per via del gran numero di studenti, circa 500, da sottoporre ai test.

Lo screening verrà effettuato secondo calendario e modalità che verranno comunicate a stretto giro.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito: «Abbiamo a cuore la salute dei nostri bambini, per questo il nostro intento è quello di garantire loro al più presto il rientro in classe ma in sicurezza, di qui il mio appello ad aderire allo screening volontario per consentire un ritorno a scuola sereno per tutti».