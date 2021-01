Il sondaggio: schedare i vaccinati pone il cittadino in una condizione di maggiore sicurezza?

Ritorna l’appuntamento settimanale con il sondaggio InfoCilento.

Il tema di questa settima ha riguardato il vaccino, in particolare la tessera di “avvenuta vaccinazione” che la regione Campania riserverà a tutti i suoi vaccinati.

Vi abbiamo chiesto se, questa patente per soli vaccinati, potesse aumentare la sicurezza pubblica del cittadino.

Con il 70% delle preferenze si afferma il “SI”.

“Abbiamo una novità tutta campana: daremo una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”

Così il Presidente De Luca ha affermato nel corso della sua diretta del venerdì.

Il Governatore ha spiegato: “tra qualche mese i cittadini la possano esibire la tessera per andare a cinema o al ristorante con più tranquillità».

C’è però chi non ha visto di buon occhio questa scelta, come Sandro che afferma:” Lede la libertà altrui, così facendo il vaccino diventa un’imposizione”.

“Sono d’accordo” tuona Gianni.

4 milioni e 200mila vaccini, questi i numeri previsti nella campagna vaccinale della Regione Campania che ad oggi risulta essere la regione italiana più virtuosa per dosi usate (85,6%).

Intanto l’Unità di Crisi conferma che sono in fase di preparazione gli elenchi di tutte le categorie. Si inizierà dai cittadini sopra gli 80 anni e dai cittadini sopra i 60 anni con patologie croniche, per poi passare agli insegnanti e al personale scolastico, forze dell’ordine, personale dei trasporti pubblici e così via.

Nella giornata di ieri sono riprese le attività di somministrazione del vaccino al personale sanitario nel centro allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli. I dati del contagio di oggi però segnano ancora 1.294 positivi.

Al prossimo sondaggio.