Covid: sono 21 i contagi a Caselle in Pittari. La mappa dei nuovi casi

Salgono a 21 i contagi nel Comune di Caselle in Pittari. Lo ha reso noto il primo cittadino Giampiero Nuzzo. Ieri tutti negativi i tamponi esaminati. “Gli ultimi contagiati , appartenenti a nuclei familiari imparentati fra loro ( molti dei quali abitanti nello stesso stabile ), sono stati messi in quarantena il 7 Gennaio e , al di fuori di essi, non si registrano casi positivi ormai da giorni . Purtroppo, la frequentazione assidua durante le recenti festività e la successiva convivenza forzata, per la quarantena a cui sono stati sottoposti ( ormai da 7 giorni ), ha fatto salire progressivamente il numero dei positivi ,all’interno di questi nuclei familiari collegati, portando il numero totale dei casi a 21. Si precisa a tal proposito che 12 di questi 21 casi sono riferiti proprio ai suddetti nuclei familiari, imparentati fra loro. Tuttavia, ciò’ che è importante in questi casi non è il numero totale , bensì il fatto che i contatti di caso di tutti questi contagiati siano risultati negativi”, spiega il primo cittadino.

Oggi l’Asl ha effettuato gli ultimi tamponi relativi ai componenti dei nuclei familiari legati fra loro. Questi ultimi tamponi non hanno uno scopo preventivo, ma servono solo per avere il quadro completo dei positivi all’interno di quei nuclei familiari già citati. “In base a questi tamponi, è probabile che risultino positive altre persone, ma mi ripeto, si tratterà di positività e contagi di familiari conviventi ed isolati già da 7 giorni”, dice Nuzzo.

Intanto l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari in collaborazione con il Laboratorio di Analisi dott. Giffoni, ha organizzato per il giorno Domenica 17 Gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 una giornata di screening rivolta al Personale Docente e Non Docente e agli alunni della scuola prima e dell’infanzia di Caselle in Pittari.

I Tamponi saranno effettuati presso la struttura del Laboratorio in Via Scazzaro a Policastro Bussentino. Programmati screening anche a Pollica, San Giovanni a Piro e Santa Marina.

Ancora positività riscontrate a Vibonati: altre 3 oggi. Nuovo aumento di casi ad Auletta: 2 i positivi, 3 guariti a Teggiano.