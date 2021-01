Colpo a Vallo della Lucania: rubato gasolio dal serbatoio di un palazzo

Ancora un furto a Vallo della Lucania. Questa volta i malviventi sono riusciti a mettere a segno il colpo. Nel corso della scorsa notte ignoti sono riusciti a sottrarre dai 1000 ai 1500 litro do gasolio dal serbatoio del palazzo Russo, in pieno centro cittadino.

È stato un risveglio al freddo quindi per i condomini. L’allarme è scattato questa mattina quando non sono partiti i termosifoni lascando al gelo le famiglie che abitano nei diversi appartenenti.

Si è pensato ad un guasto dell’impianto ma i successivi controllo hanno invece fatto scoprire l’amata realtà. Qualcuno nella notte ha rubato il carico di gasolio.

Il colpo è stato messo a segno presumibilmente dopo le 22 quando l’impianto si è fermato automaticamente dopo il normale funzionamento. Alle 5 di questa mattina sarebbe dovuto ripartire.

I malviventi hanno forzato il catenaccio, hanno aperto il serbatoio ed hanno messo a segno il colpo. Un altro furto che si unisce agli episodio di cronaca registrati nel centro cilentano nelle ultime settimane. L’ultimo in ormai è di tempi il tentato furto ai danni della boutique Wanda, su cui continuano le indagini. Anche nel caso del furto di gasolio, dopo la denuncia, provano a far luce sulla vicenda i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Annarita D’Ambrosio.