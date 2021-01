Camerota: in arrivo nuova cartellonistica turistica

CAMEROTA. Dall’amministrazione comunale il via libera ad una serie di azioni finalizzate a migliorare l’offerta turistica e culturale, in particolare facilitando l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi più suggestivi del territorio.

Tutto ciò si concretizzerà attraverso più iniziative e tra queste l’utilizzo di un’adeguata segnaletica turistica/stradale.

Oltre ai classici cartelli turistici, di colore marrone, il progetto prevede la realizzazione di pannelli informativi, cartelli di benvenuto in ogni punto di ingresso delle frazioni del Comune di Camerota.

L’iniziativa rientra nell’ambito di una serie di proposte messe in campo che puntano a realizzare, tra l’altro, un portale turistico, la costruzioni di Ponti Tibetani e volo dell’Angelo che colleghino i paesi e nuovi musei.

Tutto è finalizzato a migliorare l’offerta turistica di Camerota e destagionalizzare il turismo. A tal fine anche la nuova cartellonistica assumerà un ruolo importante. Sarà possibile sostituire quella esistente non più conforme al codice della strada e inadeguata. Le poche installazioni esistenti, inoltre, versano in pessime condizioni e necessitano di essere sostituite per poter indirizzare i cittadini nei luoghi più suggestivi della città.

Già individuati anche i punti dove installare la nuova segnaletica:

Torre d’Arconte Torre degli Iscolelli o Frontone o Falconara Torre del Poggio Torre dell’Isola Torre della Fenosa Torre dello Zancale Torre di Cala Bianca Torre di Infreschi Torre Layella Abazia di Sant’Iconio (attualmente è un rudere) Cappella di San Gennaro Cappella di Sant’Antonio Cappella rupestre Castello di Camerota Chiesa del Convento di San Francesco Chiesa di San Daniele Profeta Chiesa di San Nicola di Bari Chiesa di Santa Maria delle Grazie Convento di San Francesco Grotta di San Biagio Porta di Suso Grotta della Cala Grotta della Serratura Grotta e Riparo del Poggio La chiesa di Santa Maria di Portosalvo La costa di Camerota e Porto Infreschi La tonnara di Porto Infreschi Chiesa di Santa Maria ad Martires Chiesa di Santa Maria delle Grazie Chiesa di Santa Rosalia Castello di Monte Delmo (non accessibile attualmente) Chiesa di San Marco IL CENOBIO DI SAN PIETRO PALAZZO CROCCO SANTUARIO SANTISSIMA ANNUNZIATA frantoio storico (pantaleo tarallo) Castello marchesale Chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori Le Strambaie Le Strambaie – statua Muvip