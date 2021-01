Vallo: convenzione con l’Unisa per tirocini presso il Tribunale

Sul solco tracciato dall’AIGA di Vallo della Lucania, anche il Tribunale prosegue nel percorso di collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

E’ stata stipulata in questi giorni, infatti, la nuova convenzione di orientamento e tirocinio curriculare destinata agli studenti iscritti presso l’Ateneo salernitano, riconosciuta eccellenza nel panorama universitario italiano.

Il tirocinio, da svolgersi integralmente presso le Cancellerie del Tribunale di Vallo della Lucania, offre l’opportunità agli studenti in fase di completamento del proprio percorso di studi, di toccare con mano la realtà degli Uffici Giudiziari, acquisendo competenze sui sistemi gestionali ministeriali, in materia di procedure informatiche e servizi di cancelleria.

Il completamento del tirocinio curriculare, per complessive 150 ore da svolgersi in tre mesi, determina in favore dello studente un incremento di un punto sulla propria media universitaria, con notevole vantaggio nella valutazione finale del punteggio di laurea.

“Siamo felici di condividere con il Tribunale di Vallo e l’Università di Salerno, percorsi formativi similari, che si prefiggono l’obiettivo garantire esperienze pratiche ai futuri laureati – dichiara l’avv. Roberto Scotti Presidente dell’AIGA Vallo – Sin da subito il Presidente Dott.De Luca e la dirigente amministrativa Dott.ssa Fragomeno, si sono dichiarati disponibili ad avviare percorsi di collaborazione con l’Università di Salerno. Speriamo che sia il primo di una lunga serie. La nostra associazione, peraltro, nel mese di febbraio avvierà i progetti formativi di due tirocinanti, che già prevedono un monte ore da svolgersi presso le Cancellerie.”

Il progetto formativo è disponibile al link https://www.tribunaledivallodellalucania.it/ . Gli interessati potranno scegliere di contattare direttamente il Tribunale o l’Associazione al fine di avviare il tirocinio.

“Cogliamo l’occasione per pubblicizzare le nuove iniziative della nostra Associazione – continua Scotti – Mettiamo a disposizione la nostra pagina https://www.aigavallo.com/opportunitalavorativeaigavallo , a neolaureati, praticanti e giovani avvocati in cerca di studi legali con i quali collaborare. Gli stessi Avvocati e studi legali in cerca di collaboratori o praticanti potranno inserire i propri annunci e le proprie richieste sul nostro sito. L’associazione garantirà la pubblicazione periodica delle offerte e delle domande di lavoro, mettendo a contatto i richiedenti.

“Favorire anche telematicamente l’incontro tra domanda ed offerta nel nostro settore, rappresenta un modo per ridurre i problemi causati dall’emergenza Covid-19 ” – conclude l’Avv. Scotti.

In tal modo l’AIGA procede nel suo percorso teso a favorire i giovani nell’inserimento del mondo del lavoro, ma al contempo offre un servizio agli Avvocati già iscritti ed agli studi legali più radicati che cercano collaboratori da inserire nella propria pianta organica.