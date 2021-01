Serre: le ecoballe lasciano Persano

SERRE. “Qualche tempo fa avevamo preannunciato la notizia della rimozione delle ecoballe lasciate a stazionare a Persano, all’interno del Comprensorio Militare. Oggi, finalmente, si mette in esecuzione il concreto trasferimento”. Così da palazzo di città annunciano l’importante novità. La Regione Campania, settore Ambiente, titolare e gestore delle ecoballe, ha appaltato le operazioni di rimozione alla SARIM, che sta materialmente prelevando quei rifiuti.

Le ecoballe vengono definitivamente portate via dal Comune di Serre dove erano rimaste per anni. “Un importante risultato per tutta la nostra Comunità, per l’ambiente e soprattutto per la nostra salute.Ad onor del vero, però, in un primo momento, dietro equo ristoro, veniva proposto al nostro Comune di conferire le ecoballe direttamente nella discarica di Macchia Soprana. Immediatamente e responsabilmente, questa Amministrazione categoricamente ha sbarrato la strada a tale intento, anche solo a parlarne”, evidenziano dall”amministrazione comunale.

“Nessun conferimento sul nostro territorio perché siamo contrari per principio e perché questo tipo di ristoro non ci piace e non ci interessa”! Questa è stata e sarà sempre la nostra linea sull’ambiente e per l’ambiente!!!Siamo, invece, felici che anche questa piaga, mai scelta e mai negoziata da nessuno di noi, lasci definitivamente il nostro Comune”, comune.