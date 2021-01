L’almanacco del 13 gennaio 2021

E’ il 13° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 352 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ilario di Poitiers (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore degli esiliati.

San Leonzio di Cesarea di Cappadocia (Vescovo)

Beata Veronica da Binasco (Vergine)

Etimologia

Ilario, il nome deriva dal latino Hilaris e significa “allegro, lieto”.

Proverbio del giorno

Gennaio ingenera, febbraio intenera, marzo imboccia.

Aforisma del giorno

Spesso si lascia in pace chi ha appiccato l’incendio e si castiga chi ha dato l’allarme (Nicolas de Chamfort)

Accadde Oggi

2012 – Naufragio della nave Concordia

Sei nato oggi?

I nati il 13 gennaio sono destinati a lottare una vita intera per raggiungere una posizione di preminenza, caratterizzata da potere, sicurezza economica e autorità. L’unica cosa a cui mirano questi individui estremamente tenaci è l’essere ricchissimi, ricchi, benestanti o comunque avere una certa tranquillità economica. I nati il 13 gennaio nascondono una grande insicurezza, sono orgogliosi e detestano porsi in una condizione di inferiorità e questa può trasformarsi in una specie di fissazione. Per quanto estremamente dogmatici e talvolta anche un po’ testardi, i nati il 13 gennaio non risultano mai noiosi.

Celebrità nate in questo giorno

1884 – Sophie Tucker

Scomparsi oggi

1941 – James Joyce

1984 – Fulvio Bernardini