Buccino: risalgono i contagi. C’è anche il biologo e capo della minoranza Francesco Fernicola

BUCCINO. “É giunto un signore al mio laboratorio, che è svenuto subito dopo l’ingresso, d’istinto mi sono attivato per rianimarlo, in attesa che intervenisse il 118. Solo qualche minuto dopo mi sono accorto che il paziente era venuto al laboratorio con un test di positività in mano”, così Francesco Fernicola ha raccontato di come, il 4 gennaio ha contratto il virus. Positività confermata anche dal tampone molecolare di questa mattina. In prima linea in questi mesi, Fernicola, così come ha scritto sul suo profilo Facebook, è passato dall’altra parte, diventando un paziente. In attesa che giungano i vaccini pure a Buccino, dove non è ancora iniziata la campagna vaccinale, sono aumentati i casi di positività.

Dal 29 dicembre scorso in cui si erano registrati solo 6 casi di positività, si è giunti ad ieri, a 24.

“Il virus è variato, è più aggressivo e molti positivi hanno avuto bisogno dell’ossigeno. Il vaccino è necessario, sebbene sia efficace con il richiamo, che avviene dopo ventuno giorni ed è possibile pure che si riscontri la positività sul vaccinato, nel frattempo. Sono noti anche degli effetti collaterali, ma che sono coerenti con la stessa natura del vaccino”, ha precisato, dall’alto della sua preparazione scientifica, Francesco Fernicola.

Gli auguri di una pronta guarigione gli sono giunti anche dal Sindaco di Buccino Nicola Parisi, dall’amministrazione comunale e da tantissime persone che lo conoscono come professionista e come persona. Intanto, in città, le scuole rimarranno chiuse fino al 18 gennaio.