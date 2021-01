Un fiore all’occhiello nel cuore nel Cilento: I.I.S Ancel Keys

L’I.I.S Ancel Keys situato nel bellissimo e lussureggiante Parco Nazionale del Cilento, nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, non si è fermato ed ha continuato a formare i propri alunni con la didattica a distanza, attraverso l’esperienza e lo spirito di abnegazione dei propri docenti e di tutto il personale della scuola. In questi giorni si sono alternate presentazioni da parte di docenti e alunni tra orientamento e Open Day virtuali con ottimo successo e accoglimento da parte delle istituzioni locali, genitori e associazioni di categoria.

Nel tempo si è evidenziato che questa scuola è un indirizzo professionale in un contesto a forte vocazione turistica-agricola (con prodotti locali, per una produzione eco-sostenibile), che i giovani dovrebbero intraprendere per una realizzazione professionale sicura. Questa scuola offre anche una vasta scelta di indirizzi tra cui Agrario, Odontotecnico, Liceo artistico e Nautico che in egual modo assicurano una realizzazione futura.

Il laboratorio di enogastronomia offre un approccio diverso poiché si è aggiunto nella pratica laboratoriale la disciplina di scienza e cultura dell’alimentazione e ciò ha permesso di conoscere a fondo gli aspetti gastronomici-nutrizionali, tanto da esaltare una pietanza con le giuste combinazioni alimentari al fine di prevenire malattie da errato apporto calorico-nutrizionale.

Il Filoso Ippocrate diceva (Fa che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo). Come Esperto in educazione alimentare e pedagogia della Dieta Mediterranea, in una delle giornate dedicate all’ alimentazione ho presentato con i miei alunni una portata unica ed ecosostenibile , in cui si evidenziava la combinazione alimentare tra proteine e carboidrati e il gioco di colori degli alimenti usati: il verde dei piselli con il chiaro-scuro della zuppa di legumi e cereali.

I cereali usati come il farro e l’orzo perlato con le giuste quantità di piselli e fagioli, hanno reso questa pietanza un piatto unico. In questa terra incontaminata mi sento di valorizzare questa scuola professionale dedicata al Fisiologo americano Ancel Keys, fautore della Dieta Mediterranea, di cui noi docenti siamo fieri di esserne portavoce, sostenendo questo corretto stile di vita. Auguro ai carissimi lettori un buon anno florido con l’ auspicio di essere più uniti tra noi e credere nelle nostre competenze socio-culturali, confidando nelle istituzioni.

Zuppa di cereali e legumi per una porzione

Ingredienti per la crema di piselli



Brodo vegetale 200 ml (50g di carote, 50g cipolla, 50g sedano)

Piselli 100g olio extravergine di oliva 10 ml

Ingredienti per la zuppa di legumi e cereali

Fagioli g 20

Farro 20 g

Orzo perlato 20 g

Pane semintegrale g 50 o fresella g 30

Porro g 20

Olio extravergine di oliva 10 ml

Aglio g 10

Procedimento

Preparare un brodo vegetale e cuocere i piselli. A cottura ultimata frullarli e metterli da parte. In una pentola preparare un fondo di sedano carota e uno spicchio di aglio, che verranno tolti a metà cottura; unire i fagioli freschi e farli cuocere con abbondante acqua per circa 20 Min. A parte cuocere il farro e l’ orzo e unirli ai fagioli. Condirli con olio extravergine di oliva e poco sale integrale. In un piatto di portata preparare uno specchio di crema di piselli preparata in precedenza, adagiandovi una fettina di pane o una fresella di farina mista, completando con la zuppa ed un filo di olio, decorando il piatto a piacere.

Prof. Cavallaro Angelo