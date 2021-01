Castellabate: potenzia il servizio Wifi free

Il Comune di Castellabate, con a capo il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, intende implementare un sistema di access point per la connessione gratuita alla rete internet nei luoghi pubblici maggiormente frequentati dalla popolazione e dai turisti.

Per far questo l’Ente ha partecipato al progetto della Commissione Europea “Wifi4eu – wifi gratuito per gli europei”, l’iniziativa che promuove il libero accesso alla connettività Wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Per tale scopo è stato approvato lo schema di convezione fra la società Samtel Network srl ed il Comune di Castellabate finalizzato all’implementazione di un piano per l’accesso gratuito alla rete internet nei luoghi pubblici del territorio comunale di Castellabate ed a ripristinare la funzionalità della torre di avvistamento in località Licosa attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza per il monitoraggio domotico del territorio finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi e di deposito incontrollato di rifiuti.

Il progetto Wifi4eu offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono del valore di 15.000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wifi negli spazi pubblici all’interno dei Comuni che non sono già dotati di un hot-spot Wifi gratuito.