Camerota, criticità presso il depuratore. Laino: “informerò ispettori Ue

CAMEROTA. Criticità presso il depuratore di Camerota, di recente realizzato grazie al contributo della Regione Campania per circa 11milioni di euro. La denuncia arriva dal consigliere di minoranza Orlando Laino che non risparmia accuse all’amministrazione comunale e al sindaco Mario Scarpitta.

“Non è passato neanche un mese dall’inaugurazione (in pompa magna) del depuratore dal costo complessivo di circa 11.000.000,00 di euro e ci troviamo un ammasso (ridicolmente camuffato di massi messi per nascondere il disastro realizzato) di terra senza muro di difesa del depuratore, prossimo alla distruzione totale”, osserva l’esponente della minoranza.

In effetti l’area dove sorge il nuovo depuratore sembrerebbe presenti dei problemi di stabilità. A causa dell’azione dell’acqua, infatti, una porzione di terreno è franata e e si segnalano alcuni smottamenti del piazzale in cemento.

“Purtroppo l’approssimazione nel controllare il lavoro ha fatto sì che la ditta unitamente al direttore dei lavori, al responsabile del procedimento ed al Sindaco si sono fatti carico soltanto del merito vantandosi anche a livello regionale, fregandosene dell’importanza dell’opera”.

Di qui l’annuncio: “chiederò agli Ispettori della Comunità Europea copia sia delle relazioni redatte con specificati e dettagliati modifiche del progetto e sia delle opere realizzate”.