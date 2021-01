Atletica: il campione italiano Crippa prepara le Olimpiadi nel Cilento

Il 2021 di Yeman Crippa parte dal Cilento. Il mezzofondista italiano di origini etiopi detentore di ben tre primati nazionali nei 3.000, 5.000 e 10.000 metri piani si allenerà per un mese ad Agropoli e Capaccio Paestum in vista delle Olimpiadi di Tokyo che si terranno in estate. Il campione delle Fiamme Oro non sarà solo in quest’avventura che si protrarrà sino al 6 febbraio: con lui ci saranno Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e Mohad Abdikadar (Aeronautica) assistito dal tecnico Massimo Pegoretti e dallo staff fisioterapico.

La scelta di Agropoli per questa fase preparatoria è stata ben accurata: il Cilento infatti garantisce migliori condizioni climatiche rispetto al Trentino dove il campione risiede, con la possibilità di utilizzare lo stadio Guariglia per ciò che concerne l’anello intitolato a Mennea, già sede di importanti eventi a livello nazionale ed internazionale. Crippa proseguirà la preparazione anche su strada in località Trentova e sugli sterrati della pineta a Capaccio Paestum.

Per il classe 96 che ha chiuso alla grande il 2020 (il 31 dicembre) grazie al record italiano della 5 km su strada, ben nove medaglie agli europei di cross, un bronzo agli Europei, ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei under 20, mentre agli europei under 23 in Polonia conquistò l’oro in Polonia (14’14”28).